"єЧерга" заработала на 16 пунктах пропуска: как ею воспользоваться

Водители грузовиков могут записаться в электронную очередь для пересечения государственной границы в 16 пунктах пропуска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Система "єЧерга" заработала в пунктах пропуска с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой.

Отмечается, что для автобусов запись будет доступна предварительно с июля, а для легковых автомобилей - с августа.

Услуга записи в электронную очередь для пересечения границы водителями грузовиков доступна на сайте echerha.gov.ua или в мобильном приложении "єЧерга".

После регистрации водитель транспортного средства получит информацию о собственном статусе в очереди, ее продвижении и времени прибытия в пункт пропуска.

Время запуска прогнозируется от проектной пропускной способности каждого пункта пропуска и скорость оформления транспортных средств на смежной стороне.

С полной инструкцией можно ознакомиться на слайдах.

Напомним, в декабре Украина запустила "эЧергу" на границе с Польшей.

А 8 мая услуга записи в электронную очередь для пересечения границы водителями грузовиков стартовала на 16 пунктах пропуска.

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