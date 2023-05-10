ua ru
Ср, 10 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"єЧерга" заработала на 16 пунктах пропуска: как ею воспользоваться

Новина українською →
Среда 10 мая 2023 15:41
"єЧерга" заработала на 16 пунктах пропуска: как ею воспользоваться Фото: "єЧерга" заработала на 16 пунктах пропуска (dpsu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Водители грузовиков могут записаться в электронную очередь для пересечения государственной границы в 16 пунктах пропуска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Система "єЧерга" заработала в пунктах пропуска с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой.

Отмечается, что для автобусов запись будет доступна предварительно с июля, а для легковых автомобилей - с августа.

Услуга записи в электронную очередь для пересечения границы водителями грузовиков доступна на сайте echerha.gov.ua или в мобильном приложении "єЧерга".

После регистрации водитель транспортного средства получит информацию о собственном статусе в очереди, ее продвижении и времени прибытия в пункт пропуска.

Время запуска прогнозируется от проектной пропускной способности каждого пункта пропуска и скорость оформления транспортных средств на смежной стороне.

С полной инструкцией можно ознакомиться на слайдах.

Напомним, в декабре Украина запустила "эЧергу" на границе с Польшей.

А 8 мая услуга записи в электронную очередь для пересечения границы водителями грузовиков стартовала на 16 пунктах пропуска.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная пограничная служба Граница с Украиной
NEWS
Кулеба о контрнаступлении ВСУ: если не освободим все земли, будем готовиться к еще одному
Кулеба о контрнаступлении ВСУ: если не освободим все земли, будем готовиться к еще одному
DAILY
Разведчик батальона "Волки Да Винчи": В Бахмуте мы сломали хребет империи
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Разведчик батальона "Волки Да Винчи": В Бахмуте мы сломали хребет империи