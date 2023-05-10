"єЧерга" заработала на 16 пунктах пропуска: как ею воспользоваться
Водители грузовиков могут записаться в электронную очередь для пересечения государственной границы в 16 пунктах пропуска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.
Система "єЧерга" заработала в пунктах пропуска с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой.
Отмечается, что для автобусов запись будет доступна предварительно с июля, а для легковых автомобилей - с августа.
Услуга записи в электронную очередь для пересечения границы водителями грузовиков доступна на сайте echerha.gov.ua или в мобильном приложении "єЧерга".
После регистрации водитель транспортного средства получит информацию о собственном статусе в очереди, ее продвижении и времени прибытия в пункт пропуска.
Время запуска прогнозируется от проектной пропускной способности каждого пункта пропуска и скорость оформления транспортных средств на смежной стороне.
С полной инструкцией можно ознакомиться на слайдах.
Напомним, в декабре Украина запустила "эЧергу" на границе с Польшей.
А 8 мая услуга записи в электронную очередь для пересечения границы водителями грузовиков стартовала на 16 пунктах пропуска.
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