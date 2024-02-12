UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"єЧерга": в Україні оновили перелік товарів, які мають пріоритет при перетині кордону

Фото: в Україні оновили перелік товарів, які мають пріоритет при перетині кордону (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Кабмін оновив перелік товарів у системі "єЧерга", які мають пріоритет при перетині кордону або потребують особливого режиму зберігання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Укртрансбезпеки.

"За дорученням Міністерства відновлення розробники проєкту "єЧерга" внесли до системи оновлений перелік товарів, які мають пріоритет при перетині кордону або потребують особливого режиму зберігання У переліку кодів УКТЗЕД з'явились компоненти крові та лікарські засоби", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для включення в перелік коду УКТЗЕД необхідно:

  • Звернутись до профільної асоціації виробників таких товарів.
  • Профільна асоціація передає таку інформацію вищому органу виконавчої влади, який формує та реалізує державну політику у відповідній сфері.
  • За ініціативою такого органу уряд може ухвалити рішення про розширення переліку кодів товарів, які включені до переліку.

Електронна черга на кордоні

Нагадаємо, з травня 2023 року в Україні запрацювала система онлайн-бронювання перетину кордону "єЧерга". Її запровадили у 16 пунктах пропуску з країнами Євросоюзу та Молдовою.

При цьому для вантажівок вводили обов'язковий онлайн-запис для перетину кордону.

Варто зазначити, що послуга електронної черги для перетину кордону автобусами з 12 лютого 2024 року стала доступною на всіх пунктах пропуску з країнами ЄС та Молдовою. Загалом йдеться про 29 пунктів пропуску.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кордон з УкраїноюСлужба безпеки України