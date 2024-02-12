"єЧерга": в Україні оновили перелік товарів, які мають пріоритет при перетині кордону

Кабмін оновив перелік товарів у системі "єЧерга", які мають пріоритет при перетині кордону або потребують особливого режиму зберігання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Укртрансбезпеки.
"За дорученням Міністерства відновлення розробники проєкту "єЧерга" внесли до системи оновлений перелік товарів, які мають пріоритет при перетині кордону або потребують особливого режиму зберігання У переліку кодів УКТЗЕД з'явились компоненти крові та лікарські засоби", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що для включення в перелік коду УКТЗЕД необхідно:
Нагадаємо, з травня 2023 року в Україні запрацювала система онлайн-бронювання перетину кордону "єЧерга". Її запровадили у 16 пунктах пропуску з країнами Євросоюзу та Молдовою.
При цьому для вантажівок вводили обов'язковий онлайн-запис для перетину кордону.
Варто зазначити, що послуга електронної черги для перетину кордону автобусами з 12 лютого 2024 року стала доступною на всіх пунктах пропуску з країнами ЄС та Молдовою. Загалом йдеться про 29 пунктів пропуску.
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