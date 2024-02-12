RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"єЧерга": в Украине обновили перечень товаров, имеющих приоритет при пересечении границы

Фото: в Украине обновили перечень товаров, имеющих приоритет при пересечении границы (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Кабмин обновил перечень товаров в системе "єЧерга", которые имеют приоритет при пересечении границы или требуют особого режима хранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укртрансбезопасности.

"По поручению Министерства восстановления разработчики проекта "єЧерга" внесли в систему обновленный перечень товаров, имеющих приоритет при пересечении границы или требующих особого режима хранения. В перечне кодов УКТВЭД появились компоненты крови и лекарственные средства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для включения в список кода УКТВЭД необходимо:

  • Обратиться в профильную ассоциацию производителей таких товаров.
  • Профильная ассоциация передает информацию высшему органу исполнительной власти, который формирует и реализует государственную политику в соответствующей сфере.
  • По инициативе такого органа правительство может принять решение о расширении перечня кодов товаров, включенных в перечень.

Электронная очередь на границе

Напомним, с мая 2023 года в Украине заработала система онлайн-бронирования пересечения границы "єЧерга". Ее ввели в 16 пунктах пропуска со странами Евросоюза и Молдовой.

При этом для грузовиков вводили обязательную онлайн-запись для пересечения границы.

Стоит отметить, что услуга электронной очереди для пересечения границы автобусами с 12 февраля 2024 года стала доступна на всех пунктах пропуска со странами ЕС и Молдовой. В общей сложности речь идет о 29 пунктах пропуска.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Граница с УкраинойСлужба безопасности Украины