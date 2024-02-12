"єЧерга": в Украине обновили перечень товаров, имеющих приоритет при пересечении границы

"По поручению Министерства восстановления разработчики проекта "єЧерга" внесли в систему обновленный перечень товаров, имеющих приоритет при пересечении границы или требующих особого режима хранения. В перечне кодов УКТВЭД появились компоненты крови и лекарственные средства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для включения в список кода УКТВЭД необходимо:

Обратиться в профильную ассоциацию производителей таких товаров.

Профильная ассоциация передает информацию высшему органу исполнительной власти, который формирует и реализует государственную политику в соответствующей сфере.

По инициативе такого органа правительство может принять решение о расширении перечня кодов товаров, включенных в перечень.

Электронная очередь на границе

Напомним, с мая 2023 года в Украине заработала система онлайн-бронирования пересечения границы "єЧерга". Ее ввели в 16 пунктах пропуска со странами Евросоюза и Молдовой.

При этом для грузовиков вводили обязательную онлайн-запись для пересечения границы.

Стоит отметить, что услуга электронной очереди для пересечения границы автобусами с 12 февраля 2024 года стала доступна на всех пунктах пропуска со странами ЕС и Молдовой. В общей сложности речь идет о 29 пунктах пропуска.