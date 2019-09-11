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ЄБРР викупить євробонди "Укрзалізниці" на 100 млн доларів

Новини » Економіка    11.09.2019 - 11:58
ЄБРР викупить євробонди "Укрзалізниці" на 100 млн доларів
Фото: залізнична станція (Віталій Носач, РБК-Україна)

Інвестиція спрямована на інтеграцію української залізничної системи в міжнародні мережі

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) викупить єврооблігації "Укрзалізниці" на 100 млн доларів. Про це повідомляє прес-служба ЄБРР.

Як наголошується в повідомленні, підписка ЄБРР становить приблизно 17% від загальної емісії обсягом 600 млн доларів. Облігації будуть в лістингу біржі "Євронекст" в Дубліні.

"Отримані від розміщення кошти будуть використані для реконструкції пріоритетних залізничних ліній, переважно тих, які належать до Трансєвропейських транспортних мереж", - заявили в ЄБРР.

У ЄБРР вважають, що інвестиція буде сприяти подальшому поліпшенню фінансових показників УЗ і реалізації її стратегічних інвестиційних планів. Загальна протяжність шляхів УЗ становить понад 23 тис. км, і за цим показником компанія є 14-й у світі. Вона також є 6-й в світі за обсягом пасажирських і 7-й - за обсягом вантажних перевезень.

ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. З початку діяльності в країні в 1993 році банк взяв на себе сукупні зобов'язання по наданню майже 13,6 млрд євро в рамках 432 проектів.

Як повідомляло РБК-Україна, "Укрзализниця" у липні 2019 року розмістила євробонди на 500 млн доларів. Процентна ставка по облігаціях складе 8,25% річних. Погашення облігацій - в 2024 році.

Нагадаємо, в кінці жовтня 2018 року Рада директорів Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) затвердила нову стратегію для України, в якій визначені пріоритети діяльності банку в країні на наступні п'ять років.

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