ЕБРР может выделить "Нафтогазу" до 100 млн долларов на закупку газа

Окончательное решение по предоставлению кредита ЕБРР примет на заседании 5 сентября

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) по результатам заседания совета директоров банка, которое состоится 5 сентября 2018 года, может предоставить НАК "Нафтогаз Украины" до 100 млн долларов финансирования в рамках возобновляемой кредитной линии на 250 млн долларов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЕБРР.

Отмечается, что средства предоставляются под закупку компанией газа в летний период.

"Реализация проекта позволит "Нафтогазу" закупить газ в объеме до 4% годового потребления Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития намерен в 2018 году реализовать в Украине 25-30 новых инвестиционных проектов.

Кроме того, сообщалось, что ЕБРР и ЕС окажут поддержку малым и средним предприятиям в Грузии, Молдове и Украине в сумме почти 1,1 млрд евро в виде кредитных линий и финансирования торговли и 58,3 млн евро в виде субсидий ЕС.

ЕБРР оказывает поддержку предприятиям с очень необходимым финансированием через местные банки-партнеры, что позволяет им инвестировать в эффективное и современное оборудование и технологии.

Отметим, управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж заявил, что В Украине все еще слишком много газа разворовывают во время его распределения, поэтому нужно усилить конкуренцию в добыче сырья.