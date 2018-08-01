ЄБРР може виділити "Нафтогазу" до 100 млн доларів на закупівлю газу

Остаточне рішення щодо надання кредиту ЄБРР візьме на засіданні 5 вересня

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) за результатами засідання ради директорів банку, яке відбудеться 5 вересня 2018 року, може надати НАК "Нафтогаз України" до 100 млн доларів фінансування в рамках відновлюваної кредитної лінії на 250 млн доларів. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ЄБРР.

Наголошується, що кошти надаються під закупівлю компанією газу в літній період.

"Реалізація проекту дозволить "Нафтогазу" закупити газ в обсязі до 4% річного споживання України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції і розвитку має намір до 2018 року реалізувати в Україні 25-30 нових інвестиційних проектів.

Крім того, повідомлялося, що ЄБРР і ЄС нададуть підтримку малим і середнім підприємствам в Грузії, Молдові та Україні в сумі майже 1,1 млрд євро у вигляді кредитних ліній та фінансування торгівлі і 58,3 млн євро у вигляді субсидій ЄС.

ЄБРР надає підтримку підприємствам з дуже необхідним фінансуванням через місцеві банки-партнери, що дозволяє їм інвестувати в ефективне та сучасне обладнання і технології.

Зазначимо, керуючий директор Європейського банку реконструкції і розвитку в країнах Східної Європи і Кавказу Франсіс Маліж заявив, що В Україні все ще занадто багато газу розкрадають під час його розподілу, тому потрібно посилити конкуренцію у видобутку сировини.