ЕБРР выделит Молдове 50 млн долларов на покупку газа у "Нафтогаза"

Иллюстративное фото (flickr.com ebrd)

Молдова закупит газ у "Нафтогаза" в случае прекращения транзита через Украину

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит Молдове 50 млн долларов для обеспечения альтернативных закупок газа в течение месяца в НАК "Нафтогаз Украины" в случае прекращение транзита газа через Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Moldpres.

Как сообщается, сегодня премьер-министр Молдовы Ион Кику и управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне подписали договор о предоставлении аккредитива в размере 50 млн долларов на случай прекращения транзита.

"Правительство в течение всего периода работало над резервными сценариям. Сегодня мы подписали соглашение, что обеспечивает Молдову газом в качестве резервного сценария. Подчеркиваю, что это резервный вариант, который будет применяться только в случае прекращения транзита через Украину. Этот кредит будет использоваться только, если придется искать альтернативные пути импорта газа, а у оператора "Молдова-газ" не будет для этого достаточно средств", - объяснил Кику.

Напомним, ранее сообщалось, что Словакия начала подготовку к возможному прекращению транзита газа через Украину. Словацкий министр экономики Петер Жига заявил, что прекращение транзита вполне возможно, поэтому в стране готовятся обеспечивать поставки газа жителям.

Кроме того, председатель правления российского "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что Россия и Украина в ближайшие дни продолжат газовые переговоры. Он добавил, что переговоры пройдут в двустороннем формате.