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ЄБРР виділить Молдові 50 млн доларів на купівлю газу в "Нафтогазу"

Новини » Політика     11.12.2019 - 19:57
ЄБРР виділить Молдові 50 млн доларів на купівлю газу в "Нафтогазу"
Ілюстративне фото (flickr.com ebrd)

Молдова закупить газ у "Нафтогазу" у разі припинення транзиту через Україну

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) виділить Молдові 50 млн доларів для забезпечення альтернативних закупівель газу впродовж місяця у НАК "Нафтогаз України" в разі припинення транзиту газу через Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Moldpres.

Як повідомляється, сьогодні прем'єр-міністр Молдови Іон Кіку та керуючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне підписали договір про надання акредитиву в розмірі 50 млн доларів на випадок припинення транзиту.

"Уряд протягом усього періоду працював над резервними сценаріями. Сьогодні ми підписали угоду, що забезпечує Молдову газом в якості резервного сценарію. Підкреслюю, що це резервний варіант, який буде застосовуватися тільки в разі припинення транзиту через Україну. Цей кредит буде використовуватися тільки, якщо доведеться шукати альтернативні шляхи імпорту газу, а у оператора "Молдова-газ" не буде для цього достатньо коштів", - пояснив Кіку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Словаччина почала підготовку до можливого припинення транзиту газу через Україну. Словацький міністр економіки Петер Жига зявив, що припинення транзиту цілком можливе, тому в країні готуються забезпечувати постачання газу жителям.

Крім того, голова правління російського "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що Росія і Україна в найближчі дні продовжать газові переговори. Він додав, що переговори відбудуться у двосторонньому форматі.

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