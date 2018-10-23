ЄБРР запроваджує нову стратегію співпраці з Україною, - Гройсман

Фото: Володимир Гройсман та Ален Пію (twitter.com/vgroysman)

Прем’єр-міністр України провів зустріч з віце-президентом ЄБРР

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, розповів, що Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) запроваджує в Україні нову стратегію співпраці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Гройсмана в Twitter.

Прем’єр-міністр розповів, що сьогодні, 23 жовтня 2018, провів зустріч з віце-президентом ЄБРР Аленом Пію. Під час зустрічі стало відомо, що вже у цьому році ЄБРР планує підписати угоди з українськими компаніями.

"Уже до кінця цього року ЄБРР планує підписати угоди по лінії ПАТ "Укрзалізниця" та "Украерорух", - розповів Гройсман.

Нагадаємо, Гройсман пояснив, чому МВФ висуває до України суворі вимоги. Однією з причин того, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) висуває суворі вимоги до України, є невиконання попередніх програм.

Також, раніше РБК-Україна повідомляло, що Гройсман розповів, що питання про ще одне підвищення ціни на газ не стоїть. Зі слів прем’єра, питання про чергове підвищення ціни на газ для населення не стоїть, оскільки це "неприйнятно" для українців.