Гройсман объяснил, почему МВФ выдвигает к Украине жесткие требования

Фото: МВФ (flickr.com/worldbank)

Премьер заявил, что Украина не выполнила ни одну из предыдущих программ МВФ

Одной из причин того, что Международный валютный фонд (МВФ) выдвигает жесткие требования к Украине, - невыполнение предыдущих программ. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает РБК-Украина.

"Это 11-я программа, но я хочу сказать, ни одна из них не была выполнена. Я считаю, что такие жесткие требования со стороны МВФ сейчас они в том числе и потому, что очень много раз за предыдущие годы эти программы не выполнялись", - сообщил Гройсман.

По его словам, отказ от выполнения меморандума МВФ мог привести к глубокому кризису.

"У нас было два выхода. Первый - отказаться вообще от меморандума, они переподписывались 5 раз, а, возможно, - 6. Тогда бы мы пришли к глубокому и затяжному кризису. Второй вариант был пойти на этот компромисс (повышение цены на газ, - ред.). Тогда мы спасаем ситуацию в стране и есть надежда на экономический рост и стабильность", - пояснил премьер.

Напомним, цены на газ для населения с 1 ноября вырастут на 23,5%, то есть до 8,55 грн за куб. метр.

Гройсман заявил, что повышение цен на газ значительно меньше,чем могло быть, поскольку МВФ требовал повышения на 60%.