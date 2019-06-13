В ЕБРР не поддержали перенос запуска рынка э/э на год

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Новую модель рынка электроэнергии можно запустить за 3-6 месяцев

В Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) подтверждают свою позицию о необходимости отложить запуск новой модели рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года на 3-6 месяцев. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сказал старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов.

В то же время он отметил, что более длительные сроки являются чрезмерными и несущими негативные последствия.

"Если отложить на год реформу, то особенно у внешних игроков, которые приносят не только деньги, но и технологии, пропадет интерес к рынку. Хороша к ложка к обеду: откладывать запуск рынка на год - это чрезмерная пауза", - сказал он.

По его словам, особенно эти изменения важны для компаний, которые занимаются возобновляемой энергетикой и в последнее время активно инвестируют в Украину.

"У этих реформ должен быть определенный темп. С нами солидарны операторы рынка, которые также считают, что технические и юридические проблемы не являются непреодолимыми. Основные проблемы можно снять в ближайшие 3-6 месяцев, запуская рынок в тестовом режиме", - сказал представитель ЕБРР.

Напомним, в конце мая старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов заявил, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рекомендует отложить запуск открытого оптового рынка электроэнергии в Украине с 1 июля на некоторый срок в связи с тем, что подготовка к его имплементации пока не закончена.

Отметим, президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, которым предлагает отложить запуск рынка электроэнергии на один год - до 1 июля 2020 года. Также законопроектом предлагается восстановить "зеленый" тариф домохозяйствам, которые имеют домашние наземные СЭС мощностью до 30 кВт.