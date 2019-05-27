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ЕБРР призвал отложить запуск рынка электроэнергии

Новости » Энергетика    27.05.2019 - 12:20
ЕБРР призвал отложить запуск рынка электроэнергии
Иллюстративное фото (facebook.com/usovant)

ЕБРР рекомендует отложить запуск открытого оптового рынка электроэнергии на некоторый срок

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рекомендует отложить запуск открытого оптового рынка электроэнергии в Украине на некоторый срок в связи с тем, что подготовка к его имплементации пока не закончена. Об этом заявил старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов на своей страничке в Facebook.

Усов написал, что одна из причин такого решения в том, что отсутствует необходимая для успешного функционирования нового рынка электроэнергии детальная регуляторная и техническая инфраструктура.

"С учетом этого запуск нового рынка 1 июля с большой вероятностью приведет к нарушению его функционирования и, следовательно, будет не в интересах украинских потребителей и участников рынка", - написал он, отметив, что перенос срока его открытия должен сопровождаться выработкой четкого плана последовательных шагов, которые обеспечат его нормальный запуск.

Старший советник по внешним связям ЕБРР напомнил, что в 2017 году банк вместе со всеми ключевыми международными партнерами Украины настоятельно рекомендовал принятие поправок к закону о рынке электроэнергии.

"Мы считаем, что изложенные в этом законе принципы реформ со временем приведут к появлению прозрачного и диверсифицированного сектора электроэнергетики, который будет обеспечивать чистую, устойчивую и доступную по цене энергию для всех украинцев", - отметил Усов.

Также он добавил, что ЕБРР готов оказать любую помощь с целью сокращения данной задержки до минимума, чтобы "украинские потребители как можно быстрее смогли воспользоваться преимуществами либерализации данного рынка".

Кроме того, ранее представительство Европейского союза и представительство Европейского инвестиционного банка в Украине рекомендовали Украине перенести намеченное на 1 июля введение новой модели оптового рынка электроэнергии на определенное время.

Напомним, в Верховной раде зарегистрирован законопроект №10318 об отсрочке введения нового рынка электрической энергии на три месяца до 1 октября 2019 года.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил о том, что в Украине с 1 июля должен запуститься рынок электроэнергии, что предусматривается законом "О рынке электроэнергии". По словам Гройсмана, все необходимые документы для этого готовы.

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