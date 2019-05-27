ЄБРР закликав відкласти запуск ринку електроенергії

Ілюстративне фото (facebook.com/usovant)

ЄБРР рекомендує відкласти запуск відкритого оптового ринку електроенергії на певний строк

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) рекомендує відкласти запуск відкритого оптового ринку електроенергії в Україні на певний строк у зв'язку з тим, що підготовка до його імплементації поки не закінчена. Про це заявив старший радник із зовнішніх зв'язків ЄБРР Антон Усов на своїй сторінці в Facebook.

Усов написав, що одна з причин такого рішення в тому, що відсутня необхідна для успішного функціонування нового ринку електроенергії детальна регуляторна та технічна інфраструктура.

"З урахуванням цього запуск нового ринку 1 липня з великою ймовірністю призведе до порушення його функціонування і, отже, буде не в інтересах українських споживачів і учасників ринку", - написав він, зазначивши, що перенесення терміну його відкриття повинен супроводжуватися виробленням чіткого плану послідовних кроків, які забезпечать його нормальний запуск.

Старший радник із зовнішніх зв'язків ЄБРР нагадав, що в 2017 році банк разом з усіма ключовими міжнародними партнерами України настійно рекомендував прийняття поправок до закону про ринок електроенергії.

"Ми вважаємо, що викладені в цьому законі принципи реформ з часом призведуть до появи прозорого та диверсифікованого сектору електроенергетики, який буде забезпечувати чисту, стійку і доступну за ціною енергію для всіх українців", - зазначив Усов.

Також він додав, що ЄБРР готовий надати будь-яку допомогу з метою скорочення даної затримки до мінімуму, щоб "українські споживачі якомога швидше змогли скористатися перевагами лібералізації цього ринку".

Крім того, раніше представництво Європейського союзу та представництво Європейського інвестиційного банку в Україні рекомендували Україні перенести заплановане на 1 липня запровадження нової моделі оптового ринку електроенергії на певний час.

Нагадаємо, у Верховній раді зареєстрований законопроект №10318 про відстрочення введення нового ринку електричної енергії на три місяці до 1 жовтня 2019 року.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про те, що в Україні з 1 липня повинен запуститися ринок електроенергії, що передбачається законом "Про ринок електроенергії". За словами Гройсмана, всі необхідні документи для цього готові.