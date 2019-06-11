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ЕБРР поддерживает независимость Национального банка Украины

Новости » Экономика    11.06.2019 - 14:28
ЕБРР поддерживает независимость Национального банка Украины
Фото: Яков Смолий и Сергей Гуриев (пресс-служба НБУ)

Глава НБУ Смолий встретился с главным экономистом ЕБРР Гуриевым

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) считает необходимым сохранение независимости Национального банка, ведь как доказывает опыт других стран, это является залогом здоровой экономической политики. Об этом представители банка заявили во время встречи глава НБУ Якова Смолия с главным экономистом ЕБРР Сергеем Гуриевым, сообщается на странице НБУ в Facebook.

Как отметили в НБУ, представители ЕБРР выразили поддержку политике гибкого курсообразования и режима инфляционного таргетирования, которых придерживается Национальный банк.

Смолий рассказал о монетарной политике НБУ, направленной на снижение уровня инфляции до 5% в 2020 году. Он также отметил необходимость продолжения реализации Украиной обязательств по программе МВФ и начала переговоров по новой программе с фондом уже в этом году.

Участники встречи обсудили перспективы обслуживания внешнего долга Украины, процесс подготовки к вхождению международных финансовых организаций в капитал государственных банков и потенциальное участие в этом ЕБРР, а также развитие электронных платежей сообщили в НБУ.

Кроме того, Смолий напомнил присутствующим представителям международной организации о намерениях центрального банка разработать и утвердить до конца этого года новую стратегию реформирования финсектора Украины на 2020-2025 годы, работа над которой уже ведется.

ЕБРР поддерживает независимость Национального банка Украины

Напомним, правительство Украины в Меморандуме с МВФ гарантировало, что политика независимости Национального банка останется неизменной.

Отметим, в заявлении НБУ после заседания правления 25 апреля говорится о том, что в Национальном банке опасаются потери независимости центробанка.

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