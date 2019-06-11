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ЄБРР підтримує незалежність Національного банку України

Новини » Економіка    11.06.2019 - 14:28
ЄБРР підтримує незалежність Національного банку України
Фото: Яків Смолій і Сергій Гурієв (прес-служба НБУ)

Голова НБУ Смолій зустрівся з головним економістом ЄБРР Гурієвим

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) вважає необхідним збереження незалежності Національного банку, адже як доводить досвід інших країн, це є запорукою здорової економічної політики. Про це представники банку заявили під час зустрічі голова НБУ Якова Смолія з головним економістом ЄБРР Сергієм Гурієвим, повідомляється на сторінці НБУ у Facebook.

Як зазначили в НБУ, представники ЄБРР також висловили підтримку політиці гнучкого курсоутворення та режиму інфляційного таргетування, яких дотримується Національний банк.

Смолій розповів про монетарну політику НБУ, спрямовану на зниження рівня інфляції до 5% у 2020 році. Він також відзначив необхідність продовження реалізації Україною зобов’язань за програмою МВФ і початку переговорів щодо нової програми з фондом вже у цьому році.

Учасники зустрічі обговорили перспективи обслуговування зовнішнього боргу України, процес підготовки до входження міжнародних фінансових організацій у капітал державних банків та потенційну участь у цьому ЄБРР, а також розвиток електронних платежів повідомили в НБУ.

Крім того, Смолій нагадав присутнім представникам міжнародної організації про наміри центрального банку розробити та затвердити до кінця цього року нову стратегію реформування фінсектору України на 2020-2025 роки, робота над якою вже ведеться.

ЄБРР підтримує незалежність Національного банку України

Нагадаємо, уряд України у Меморандумі з МВФ гарантував, що політика щодо незалежності Національного банку залишиться незмінною.

Відзначимо, в заяві НБУ після засідання правління 25 квітня йдеться про те, що в Національному банку побоюються втрати незалежності центробанку.

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