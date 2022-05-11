ЕБРР окажет экстренную помощь НЭК "Укрэнерго"

Согласно документу, 50 млн евро в рамках действующего Проекта модернизации сети электропередачи будет перепрофилировано на экстренную поддержку ликвидности оператора системы передачи Украины для обеспечения его устойчивой операционной деятельности в условиях военного положения.

Перепрофилированная часть кредита ЕБРР будет обеспечена гарантией Европейского фонда устойчивого развития, Европейский фонд устойчивого развития (ЄФСР), что является финансовым механизмом Плана внешних инвестиций ЕС.

Напомним, кредит на поддержку ликвидности НЭК "Укрэнерго" предоставляется в рамках Пакета помощи в ответ на войну в Украине ЕБРР, который предусматривает выделение 2 млрд евро на поддержку устойчивости Украины и помощь пострадавшим странам.