ЕБРР выделил 2 млрд евро для поддержки Украины

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) объявил о первоначальном пакете мер по обеспечению устойчивости на сумму 2 млрд евро, чтобы помочь гражданам, компаниям и странам, пострадавшим от войны в Украине. Банк также пообещал сделать все возможное, чтобы помочь в восстановлении страны, как только позволят условия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение банка .

Финансирование будет предоставлено в кратчайшие сроки для поддержки украинских компаний - например, в виде отсроченных кредитов, поддержки ликвидности и торгового финансирования. Там, где это возможно, предприятиям помогут переехать, чтобы их работа могла продолжаться.

Кроме того, разработанная банком программа обеспечения устойчивости и обеспечения средств к существованию поможет странам, непосредственно пострадавшим от притока украинских беженцев. Женщины, дети и пожилые люди составляют большинство перемещенных лиц, и муниципальные власти сталкиваются с огромными трудностями в управлении потоком людей.

Этот пакет был одобрен сегодня Советом директоров банка и представляет собой первый раунд поддержки. Ранее ЕБРР заявлял о своей непоколебимой поддержке Украины и ее народа и осудил агрессию со стороны Российской Федерации и Беларуси.

Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо заявила: "Наши акционеры полностью поддержали этот пакет, и наши сотрудники уже работают на местах для реализации этих шагов. Мы столкнулись с беспрецедентным кризисом, но на протяжении всей своей истории мы были банком, который готов принять вызов. Народ Украины пользуется нашей полной поддержкой".