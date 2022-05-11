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ЄБРР надасть екстрену допомогу НЕК "Укренерго"

Фото: ЄБРР надасть 50 млн євро для Укренерго (ebrd.com)
Автор: Олександр Білоус

Україна та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) внесли зміни до Договору гарантії та Кредитної угоди. З української сторони підписання змін здійснили міністр фінансів України Сергій Марченко та голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

Згідно з документом, 50 млн євро в рамках діючого Проекту модернізації мережі електропередачі буде перепрофільовано на екстрену підтримку ліквідності оператора системи передачі України для забезпечення його сталої операційної діяльності в умовах воєнного стану.

Перепрофільована частина кредиту ЄБРР буде забезпечена гарантією Європейського фонду сталого розвитку, Європейський фонд сталого розвитку (ЄФСР), що є фінансовим механізмом Плану зовнішніх інвестицій ЄС.

Нагадаємо, кредит на підтримку ліквідності НЕК "Укренерго" надається в рамках Пакету допомоги у відповідь на війну в Україні ЄБРР, який передбачає виділення 2 млрд євро на підтримку стійкості України та допомогу постраждалим країнам.

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Міністерство фінансів України