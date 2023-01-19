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ЄБРР очікує рекордних збитків через активи на території Росії та Білорусі

Фото: президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Європейський банк реконструкції та розвитку очікує рекордних збитків у 2022 році, насамперед через збитки від його портфельних активів на території Росії та Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента ЄБРР Оділь Рено-Бассо агентству Reuters.

До війни проти України у банку було близько 1 млрд доларів у портфелі, орієнтованому на Росію та Білорусь, сказала Рено-Бассо.

"Ми очікуємо на рекордні збитки після рекордного прибутку роком раніше", - сказала вона в кулуарах щорічного Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Раніше банк повідомив про рекордні інвестиції у 2022 році у розмірі близько 13,1 млрд євро і розраховує продовжити інвестиції, спрямовані на забезпечення продовольчої та енергетичної безпеки, сказала Рено-Бассо.

ЄБРР, який працює приблизно у 40 країнах світу, сподівається збільшити інвестиції на Близькому Сході та в Африці у 2023 році, особливо в Єгипті. Він може зробити рекордні інвестиції у Тунісі.

Рено-Бассо підтвердила зобов'язання банку направити Україні 3 млрд євро до кінця цього року, зокрема для допомоги у відновленні інфраструктури. Це означатиме виділення 1,3 млрд євро у 2023 році після виплати минулого року 1,7 млрд євро.

Вона також очікує, що розширення банку в країнах Африки на південь від Сахари та в Іраку, відкладене через війну РФ проти України, повернеться до порядку денного на 2023 рік.

Раніше Європейський банк реконструкції та розвитку заявив про плани виділити Україні до 3 млрд євро протягом 2022-2023 років.

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