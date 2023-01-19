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ЕБРР ожидает рекордных убытков из-за активов на территории России и Беларуси

Фото: президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европейский банк реконструкции и развития ожидает рекордных убытков в 2022 году, в первую очередь из-за убытков от его портфельных активов на территории России и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента ЕБРР Одиль Рено-Бассо агентству Reuters.

До войны против Украины у банка было около 1 млрд долларов в портфеле, ориентированном на Россию и Беларусь, сказала Рено-Бассо.

"Мы ожидаем рекордных убытков после рекордной прибыли годом ранее", - сказала она в кулуарах ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе.

Ранее банк сообщил о рекордных инвестициях в 2022 году в размере около 13,1 млрд евро и рассчитывает продолжить инвестиции, направленные на обеспечение продовольственной и энергетической безопасности, сказала Рено-Бассо.

ЕБРР, который работает примерно в 40 странах мира, надеется увеличить инвестиции на Ближнем Востоке и в Африке в 2023 году, особенно в Египте. Он может сделать рекордные инвестиции в Тунисе.

Рено-Бассо подтвердила обязательство банка направить Украине 3 млрд евро до конца этого года, в частности, для помощи в восстановлении инфраструктуры. Это будет означать выделение 1,3 млрд евро в 2023 году после выплаты в прошлом году 1,7 млрд евро.

Она также ожидает, что расширение банка в странах Африки к югу от Сахары и в Ираке, отложенное из-за войны РФ против Украины, вернется в повестку дня на 2023 год.

Ранее Европейский банк реконструкции и развития заявил о планах выделить Украине до 3 млрд евро в течение 2022-2023 годов.

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