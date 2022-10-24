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ЄБРР потроїть допомогу Україні: на що підуть кредити

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Україна, Понеділок 24 жовтня 2022 13:12
ЄБРР потроїть допомогу Україні: на що підуть кредити Фото: ЄБРР збільшить обсяг кредитів Україні до 3 млрд євро (ebrd.com)
Автор: Олександр Білоус

Європейський банк реконструкції та розвитку виділить до 3 млрд євро протягом 2022-2023 років, щоб допомогти українському бізнесу та економіці продовжувати функціонувати. З початку російського вторгнення у лютому ЄБРР виділив понад 1 млрд євро і має намір потроїти цю цифру до кінця 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку

Як зазначається у повідомленні, основним завданням банку буде підтримка "реальної" економіки - підтримка енергетичної та продовольчої безпеки, відновлення залізничних колій, інфраструктури та підтримка фармацевтичної промисловості.

ЄБРР вже інвестував в електроенергетичні компанії України, а також надав підтримку ліквідності у розмірі до 500 млн євро для "Нафтогазу".

"Також ведуться переговори про збільшення фінансування термінового ремонту електромереж та підтримку муніципальної влади Києва, Львова та Дніпра", - зазначили у прес-службі.

Інвестиції ЄБРР підтримуються донорами або поручителями з країн, включаючи США та інші країни ЄС та G7. Нещодавно Норвегія пообіцяла виділити 200 млн євро на підтримку, повідомили в банку.

Нагадаємо, у березні 2023 року Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) оголосив про початковий пакет заходів щодо забезпечення стійкості на суму 2 млрд євро, щоб допомогти громадянам, компаніям та країнам, що постраждали від війни в Україні.

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