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Интервью

ЕБРР намерен предоставить Украине 250 млн евро на развитие возобновляемой энергетики

НовостиЭнергетика    13.06.2018 - 13:02
Фото: ветрогенераторы (pxhere.com )
Фото: ветрогенераторы (pxhere.com )

Сроки предыдущей программы истекают 30 июня этого года

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен начать в Украине новую программу поддержки развития возобновляемой энергетики. Об этом говорится в сообщении банка.

Как сообщается, в рамках новой программы USELF-III банк предоставит Украине 250 млн евро.

"ЕБРР намерен предоставить 250 млн евродля финансирования новых частных проектов по развитию ВИЭ в Украине", - говорится в описании программы.

С 2009 года ЕБРР поддерживал развитие возобновляемой энергетики в Украине в рамках программы USELF. Срок действия программы истекает 30 июня 2018 года, за время ее действия банк профинансировал проекты на общую сумму более 100 млн евро.

Напомним, Украина усилит сотрудничество с Данией в "чистой" энергетике.

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Теги публикации: ЕБРР, программа, энергетика  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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