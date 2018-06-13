ЕБРР намерен предоставить Украине 250 млн евро на развитие возобновляемой энергетики

Сроки предыдущей программы истекают 30 июня этого года
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен начать в Украине новую программу поддержки развития возобновляемой энергетики. Об этом говорится в сообщении банка.
Как сообщается, в рамках новой программы USELF-III банк предоставит Украине 250 млн евро.
"ЕБРР намерен предоставить 250 млн евродля финансирования новых частных проектов по развитию ВИЭ в Украине", - говорится в описании программы.
С 2009 года ЕБРР поддерживал развитие возобновляемой энергетики в Украине в рамках программы USELF. Срок действия программы истекает 30 июня 2018 года, за время ее действия банк профинансировал проекты на общую сумму более 100 млн евро.
Напомним, Украина усилит сотрудничество с Данией в "чистой" энергетике.