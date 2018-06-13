ЕБРР намерен предоставить Украине 250 млн евро на развитие возобновляемой энергетики

С 2009 года ЕБРР поддерживал развитие возобновляемой энергетики в Украине в рамках программы USELF. Срок действия программы истекает 30 июня 2018 года, за время ее действия банк профинансировал проекты на общую сумму более 100 млн евро.

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