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Украина усилит сотрудничество с Данией в "чистой" энергетике

НовостиЭнергетика    03.06.2018 - 22:44
Иллюстративное фото (ec.europa.eu)
Иллюстративное фото (ec.europa.eu)

Украина видит в Дании надежного и стратегического партнера, заявил Насалик

Украина укрепляет партнерство с Данией в "чистой" энергетике. Дальнейшие шаги энергетического сотрудничества Украины и Дании рассматривались на встречах делегации, которую возглавлял министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

"Насалик заверил, что Украина видит в Дании надежного и стратегического партнера, ведь эта страна уже в 2015 году достигла цели своего Национального плана действий по восстанавливаемой энергетике до 2020 года, а именно - 30% "чистой" энергии в конечном энергопотреблении. В 2030 году планируется получить 50% "зеленой" энергии", - говорится в сообщении.

Также, все участники встреч отметили значительную роль Украинско-датского энергетического центра (УДЭЦ) в практическом налаживании двусторонних взаимоотношений и обмена опытом.

"Среди важных наработок УДЭЦ - участие в разработке и запуске Интерактивной карты UAMAP, которая для потенциальных инвесторов стала источником информации о "зеленых" проектах в Украине. Теперь на карте собрано около 100 потенциальных проектов, которые нуждаются в 3,4 млрд евро инвестиций", - рассказал председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

Напомним, Украина 24 февраля стала полноправным членом Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA).

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Теги публикации: энергетика, Дания  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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