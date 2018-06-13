ЄБРР має намір надати Україні 250 млн євро на розвиток відновлюваної енергетики

Терміни попередньої програми закінчуються 30 червня цього року
Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) має намір розпочати в Україні нову програму підтримки розвитку відновлюваної енергетики. Про це йдеться в повідомленні банку.
Як повідомляється, в рамках нової програми USELF-III банк надасть Україні 250 млн євро.
"ЄБРР має намір надати 250 млн евродля фінансування нових приватних проектів з розвитку ВДЕ в Україні", - йдеться в описі програми.
З 2009 року ЄБРР підтримував розвиток відновлюваної енергетики в рамках програми USELF. Термін дії програми закінчується 30 червня 2018 року, за час її дії банк профінансував проекти на загальну суму понад 100 млн євро.
Нагадаємо, Україна посилить співпрацю з Данією щодо "чистої" енергетики.