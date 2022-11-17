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ЄБРР готує екстрений кредит на відновлення української енергосистеми

Фото: ЄБРР виділить екстрений кредит на відновлення української енергосистеми (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Рада директорів ЄБРР наступного тижня обговорить екстрений кредит для українського мережевого оператора "Укренерго", який спрямують на відновлення української енергосистеми.

Про це заявив керуючий директор ЄБРР Маттео Патроне, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Патроне зазначив, що кредит, виділення якого буде розглянуто 21 листопада, становить "сотню мільйонів євро" та допоможе фінансувати відновлення зруйнованої російськими атаками інфраструктуру.

"Ми вирішили запустити екстрену лінію для компанії після зустрічі з президентом, прем'єр-міністром та генеральним директором "Укренерго". Зуміти довести її до кінця протягом місяця - це те, що нам потрібно зробити", - сказав Патроне.

Раніше ми писали, що ЄБРР виділить до 3 млрд євро протягом 2022-2023 років, щоб допомогти українському бізнесу та економіці продовжувати функціонувати.

Нагадаємо, у березні 2023 року Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) оголосив про початковий пакет заходів щодо забезпечення стійкості на суму 2 млрд євро, щоб допомогти громадянам, компаніям та країнам, що постраждали від війни в Україні.

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