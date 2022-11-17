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ЕБРР готовит экстренный кредит на восстановление украинской энергосистемы

Фото: ЕБРР выделит экстренный кредит на восстановление украинской энергосистемы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Совет директоров ЕБРР на следующей неделе обсудит экстренный кредит для украинского сетевого оператора "Укрэнерго", который направят на восстановление украинской энергосистемы.

Об этом заявил управляющий директор ЕБРР Маттео Патроне, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Патроне отметил, что кредит, выделение которого будет рассмотрено 21 ноября, составляет "сотню миллионов евро" и поможет финансировать восстановление разрушенной российскими атаками инфраструктуру.

"Мы решили запустить экстренную линию для компании после встречи с президентом, премьер-министром и генеральным директором "Укрэнерго". Суметь довести ее до конца в течение месяца — это то, что нам нужно сделать", — сказал Патроне.

Ранее мы писали, что ЕБРР выделит до 3 млрд евро в течение 2022-2023 годов, чтобы помочь украинскому бизнесу и экономике продолжать функционировать.

Напомним, в марте 2023 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) объявил о первоначальном пакете мер по обеспечению устойчивости на сумму 2 млрд евро, чтобы помочь гражданам, компаниям и странам, пострадавшим от войны в Украине.

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УкрэнергоВторжение России в Украину