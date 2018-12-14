ЕБРР и ЧБТР профинансируют строительство солнечных электростанций в Украине

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Банки предоставляют по 18 млн евро на строительство трех новых солнечных электростанций

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) выделяют кредит в сумме 36 млн евро на строительство трех новых солнечных электростанций на юге Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЕБРР.

Как отметили пресс-службе, строительство электростанций будет способствовать доведению доли возобновляемой энергии в общем объеме потребления электроэнергии в стране до 25% к 2035 году.

Проект будет реализовывать компания "Ренджи Солар БВ", которая принадлежит норвежскому девелоперу проектов солнечной энергетики "Скатек Солар АСА" и "Ренджи Девелопмент Групп".

Обе компании имеют опыт реализации подобных проектов с ЕБРР, но этот новый проект является первым для "Скатек Солар" на рынке альтернативной энергетики Украины.

Для ЕБРР этот проект в Николаевской области Украины также будет первым в рамках недавно утвержденной III Программы финансирования альтернативной энергетики в Украине (USELF III) общим объемом 250 млн евро. Программа USELF III является продолжением предыдущих двух программ кредитования альтернативной энергетики, которые софинансировались ЕБРР и Фондом чистых технологий, и в рамках которых в Украине была начата реализация 13 проектов возобновляемой энергетики общей установленной мощностью 151 МВт.

Совокупный портфель ЧБТР в Черноморском регионе включает 365 утвержденных проектов общей стоимостью около 5 млрд евро в таких ключевых секторах, как инфраструктура, энергетика, транспорт, производство, телекоммуникации, финансы и других сферах.

Напомним, в конце октября 2018 года Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) утвердил новую стратегию для Украины, в которой определены приоритеты деятельности банка в стране на следующие пять лет.

Отметим, Европейский банк реконструкции и развития намерен к 2018 году реализовать в Украине 25-30 новых инвестиционных проектов.