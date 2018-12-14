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ЄБРР і ЧБТР профінансують будівництво сонячних електростанцій в Україні

Новини » Енергетика    14.12.2018 - 16:12
ЄБРР і ЧБТР профінансують будівництво сонячних електростанцій в Україні
Ілюстративне фото (Pixabay)

Банки надають по 18 млн євро на будівництво трьох нових сонячних електростанцій

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) і Чорноморський банк торгівлі та розвитку (ЧБТР) виділяють кредит в сумі 36 млн євро на будівництво трьох нових сонячних електростанцій на півдні України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЕБРР.

Як зазначили прес-службі, будівництво електростанцій сприятиме доведенню частки відновлюваної енергії у загальному обсязі споживання електроенергії в країні до 25% до 2035 року.

Проект буде реалізовувати компанія "Ренджи Солар БВ", яка належить норвезькому девелоперу проектів сонячної енергетики "Скатек Солар АСА" і "Ренджи Девелопмент Груп".

Обидві компанії мають досвід реалізації подібних проектів з ЄБРР, але цей новий проект є першим для "Скатек Солар" на ринку альтернативної енергетики України.

Для ЄБРР цей проект у Миколаївській області України також буде першим в рамках нещодавно затвердженої ІІІ Програми фінансування альтернативної енергетики в Україні (USELF III) загальним обсягом 250 млн євро. Програма USELF III є продовженням попередніх двох програм кредитування альтернативної енергетики, які співфінансувалися ЄБРР і Фондом чистих технологій, і в рамках яких в Україні було розпочато реалізацію 13 проектів відновлюваної енергетики загальною встановленою потужністю 151 МВт.

Сукупний портфель ЧБТР у Чорноморському регіоні включає у себе 365 затверджених проектів загальною вартістю близько 5 млрд євро у таких ключових секторах, як інфраструктура, енергетика, транспорт, виробництво, телекомунікації, фінанси та інших сферах.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2018 року Рада директорів Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) затвердила нову стратегію для України, в якій визначені пріоритети діяльності банку в країні на наступні п'ять років.

Зазначимо, Європейський банк реконструкції і розвитку має намір до 2018 року реалізувати в Україні 25-30 нових інвестиційних проектів.

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