Эбола, от которой нет зарегистрированной вакцины, убила уже более сотни людей в Конго

01:41 19.05.2026 Вт
3 мин
Американский врач заразился, США закрыли границы для въезда из трех стран
aimg Екатерина Коваль
ВОЗ объявила вспышку Эболы в Конго чрезвычайной ситуацией международного значения. Редкий штамм Бундибуджо, против которого нет одобренных вакцин, уже унес более 118 жизней и обнаружен в Уганде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Что произошло

Вспышка вируса Бундибуджо - редкой разновидности Эболы - началась еще в конце апреля в провинции Итори на востоке Конго, однако лаборатории неделями проверяли образцы на более распространенный штамм Заир. Тесты давали ложноотрицательные результаты, и реакция опоздала на несколько недель.

По состоянию на понедельник, 19 мая, зафиксировано более 118 погибших и около 300 подозреваемых случаев в провинциях Итори и Северное Киву. В Уганде подтверждена одна смерть и один подозреваемый случай.

Американский врач среди зараженных

Врач из США Питер Стаффорд заразился во время работы в больнице в Бунии - административном центре провинции Итори.

Вместе с шестью другими американцами, которые контактировали с больными, его доставляют в Германию для мониторинга. Жена врача также работала в той же больнице, но симптомов не обнаруживает.

Почему этот штамм особенно опасен

Вирус Бундибуджо выявляли лишь дважды за всю историю наблюдений:

  • 2007-2008, Уганда - 149 случаев, 37 смертей
  • 2012, Конго - 57 случаев, 29 смертей

Против него нет ни одной одобренной вакцины или лекарств. Симптомы - лихорадка, мышечная боль, диарея, рвота, внутренние кровотечения - похожи на другие тропические заболевания, что затрудняет раннюю диагностику. Вирус передается через биологические жидкости.

Реакция стран и международных организаций

ВОЗ направляет группу экспертов в Конго, в провинции Итори откроют три центра лечения Эболы. Руанда закрыла сухопутную границу с Конго в воскресенье.

США на 30 дней запретили въезд иностранцам, которые посещали Конго, Уганду и Южный Судан в течение последних трех недель, и усилили контроль на пограничных пунктах.

Директор Африканского ЦКЗ заявил, что находится "в режиме паники" из-за нехватки лекарств и вакцин, хотя экспериментальные препараты ожидают в течение нескольких недель.

Тревожный контекст

Регион и без того охвачен гуманитарным кризисом: в Иторе насчитывается более 273 тысяч внутренне перемещенных лиц, а вооруженные группировки продолжают активность. Буния находится более чем в тысяче километров от Киншасы, дороги - в плохом состоянии.

Персонал ООН в регионе переведен на дистанционную работу.

РБК-Украина ранее разбиралось, грозит ли миру новая пандемия из-за хантавируса и чем он отличается от COVID-19.

Также мы рассказывали, что десятки пассажиров круизного лайнера разъехались по разным странам до того, как был обнаружен вирус, что усложнило отслеживание контактов.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

