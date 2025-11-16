ЄБА закликає Раду ухвалити податкові пільги для імпорту енергообладнання, зокрема для ВЕС

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) підтримала ухвалення законопроєктів №14089 та №14090. Вони передбачають продовження пільг на імпорт енергетичного обладнання у 2026 році та розширення їхнього переліку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну заяву .

Законодавчі зміни охоплюють обладнання для вітроелектростанцій, яке раніше не підпадало під податкові стимули.

Обидва документи - №14089 "Про внесення змін до розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України" та №14090 "Про внесення змін до підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України" - спрямовані на продовження дії пільгового режиму на імпорт енергообладнання та включення до переліку товарів вузлів і агрегатів для ВЕС.

В Енергетичному комітеті ЄБА наголошують, що ухвалення цих змін має першочергове значення для відновлення енергосистеми та розвитку генерації з відновлюваних джерел.

"Продовження дії пільг і розширення їхнього переліку є критично важливими для оперативного відновлення електрогенерації та енергетичної інфраструктури країни", - підкреслили в Асоціації.

ЄБА вже направила офіційні листи Голові Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данилу Гетманцеву, Голові Комітету з питань енергетики Андрію Герусу та Міністерці енергетики Світлані Гринчук із проханням сприяти ухваленню законопроєктів №14089 і №14090 за основу та в цілому.