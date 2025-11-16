ЕБА призывает Раду принять налоговые льготы для импорта энергооборудования, в частности для ВЭС

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) поддержала принятие законопроектов №14089 и №14090. Они предусматривают продление льгот на импорт энергетического оборудования в 2026 году и расширение их перечня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее заявление .

Законодательные изменения охватывают оборудование для ветроэлектростанций, которое ранее не подпадало под налоговые стимулы.

Оба документа - №14089 "О внесении изменений в раздел XXI "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины относительно содействия восстановлению энергетической инфраструктуры Украины" и №14090 "О внесении изменений в подраздел 2 раздела XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно содействия восстановлению энергетической инфраструктуры Украины" - направлены на продолжение действия льготного режима на импорт энергооборудования и включение в перечень товаров узлов и агрегатов для ВЭС.

В Энергетическом комитете ЕБА подчеркивают, что принятие этих изменений имеет первоочередное значение для восстановления энергосистемы и развития генерации из возобновляемых источников.

"Продление действия льгот и расширение их перечня являются критически важными для оперативного восстановления электрогенерации и энергетической инфраструктуры страны", - подчеркнули в Ассоциации.

ЕБА уже направила официальные письма Председателю Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву, Председателю Комитета по вопросам энергетики Андрею Герусу и Министру энергетики Светлане Гринчук с просьбой способствовать принятию законопроектов №14089 и №14090 за основу и в целом.