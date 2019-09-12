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ЄБА закликає Гетьманцева доопрацювати проект змін до Податкового кодексу

Новини » Економіка    12.09.2019 - 13:04
ЄБА закликає Гетьманцева доопрацювати проект змін до Податкового кодексу
Ілюстративне фото ((eba.com.ua)

Експерти закликають доопрацювати законопроект №1210

Експерти Європейської бізнес асоціації (ЄБА) звернулися до голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетьманцева з закликом доопрацювати проект закону №1210, який передбачає зміни до Податкового кодексу. Про це йдеться у відповідному листі-зверненні.

Зокрема, експерти Асоціації вказують на необхідності розглянути можливість розділення законопроекту та підготовки окремих законопроектів щодо виконання Україною міжнародних зобов'язань у частині запровадження заходів з протидії розмиванню податкової бази та інших нагальних податкових питань, які потребують законодавчого врегулювання.

Окрім того, експерти висловили стурбованість запланованою датою набрання чинності змінами, передбаченими законопроектом.

"Запровадження таких масштабних змін у такі стислі строки містять значні ризики для бізнесу, ставить під загрозу ведення діяльності сумлінними платниками, що негативно відіб'ється як на інвестиційному кліматі, так і, врешті-решт, на доходах бюджету", - йдеться у зверненні.

Асоціація заявляє про підтримку заяви прем'єр-міністра щодо старту податкової реформи навесні 2020 року, що "дозволить своєчасно та заздалегідь обговорити з бізнесом податкові новації, а також дозволить знайти компроміс між розвитком бізнесу та державними потребами".

"Асоціація наполягатиме на неухильному дотриманні принципу стабільності податкового законодавства та на встановленні таких строків набрання чинності змінами, які враховуватимуть зазначений принцип", - йдеться у документі.

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