ЕBА обеспокоена планами Кабмина ввести новый акциз на "зеленую" энергию
Европейская бизнес ассоциация выразила обеспокоенность планами Кабинета министров ввести акциз на продажу электроэнергии из возобновляемых источников энергии.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление ассоциации.
По оценкам ЕBА, такая инициатива приведет к дополнительным расходам производителей электроэнергии в 1,63 млрд грн в год и будет нарушением обязательств, закрепленных в Меморандуме с инвесторами.
"По предварительным подсчетам, введение акциза приведет к дополнительным расходам производителей э/э из ВИЭ в размере 1,63 млрд грн ежегодно", - указала ассоциация в релизе.
В ЕBА подчеркнули, что изменения налогового законодательства, согласно принципу стабильности такого законодательства, не должны приниматься позже, чем за шесть месяцев до нового бюджетного периода. А большинство норм законопроект предлагает сделать действующими с 1 июля этого года, что является нарушением.
Напомним, 2 июня Кабмин внес в парламент законопроект о введении дополнительного акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников энергии.
На следующий день, 3 июня крупнейший скандинавский фонд объявил об остановке инвестиций в Украину из-за систематического нарушения украинским правительством обязательств в секторе ВДЭ.
Решение о прекращении сотрудничества принято непосредственно после инициативы Кабмина ввести новый акцизный налог на "зеленую" энергию.
В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств.
Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в "зеленую" энергетику Украины.
По информации НБУ, на фоне кризиса в "зеленой" энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил $868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил $5,86 млрд. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.