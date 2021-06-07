ЕBА обеспокоена планами Кабмина ввести новый акциз на "зеленую" энергию

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление ассоциации.

По оценкам ЕBА, такая инициатива приведет к дополнительным расходам производителей электроэнергии в 1,63 млрд грн в год и будет нарушением обязательств, закрепленных в Меморандуме с инвесторами.

"По предварительным подсчетам, введение акциза приведет к дополнительным расходам производителей э/э из ВИЭ в размере 1,63 млрд грн ежегодно", - указала ассоциация в релизе.

В ЕBА подчеркнули, что изменения налогового законодательства, согласно принципу стабильности такого законодательства, не должны приниматься позже, чем за шесть месяцев до нового бюджетного периода. А большинство норм законопроект предлагает сделать действующими с 1 июля этого года, что является нарушением.

Напомним, 2 июня Кабмин внес в парламент законопроект о введении дополнительного акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников энергии.

На следующий день, 3 июня крупнейший скандинавский фонд объявил об остановке инвестиций в Украину из-за систематического нарушения украинским правительством обязательств в секторе ВДЭ.

Решение о прекращении сотрудничества принято непосредственно после инициативы Кабмина ввести новый акцизный налог на "зеленую" энергию.

В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств.

Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в "зеленую" энергетику Украины.

По информации НБУ, на фоне кризиса в "зеленой" энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил $868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил $5,86 млрд. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.