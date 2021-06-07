ЕBА стурбована планами Кабміну ввести новий акциз на "зелену" енергію

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву асоціації.

За оцінками ЕBА, така ініціатива призведе до додаткових витрат виробників електроенергії в 1,63 млрд грн на рік і буде порушенням зобов'язань, закріплених в Меморандумі з інвесторами.

"За попередніми підрахунками, введення акцизу призведе до додаткових витрат виробників Е/Е з ВДЕ в розмірі 1,63 млрд грн щорічно", - вказала асоціація в релізі.

У ЕBА підкреслили, що зміни податкового законодавства, згідно з принципом стабільності такого законодавства, не повинні прийматися пізніше, ніж за шість місяців до нового бюджетного періоду. А більшість норм законопроект пропонує зробити чинними з 1 липня цього року, що є порушенням.

Нагадаємо, 2 червня Кабмін вніс до парламенту законопроект про введення додаткового акцизного податку на електроенергію з відновлюваних джерел енергії.

Наступного дня, 3 червня найбільший скандинавський фонд оголосив про зупинку інвестицій в Україну через систематичне порушення українським урядом зобов'язань у секторі ВДЕ.

Рішення про припинення співпраці прийнято безпосередньо після ініціативи Кабміну ввести новий акцизний податок на "зелену" енергію.

Наприкінці квітня іноземні інвестори ініціювали перший міжнародний арбітраж проти України через порушення урядом своїх зобов'язань.

Аналогічні позови проти України готують ще до 10 інвесторів в "зелену" енергетику України.

За інформацією НБУ, на тлі кризи в "зеленій" енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій в Україну у 2020 році склав $868,2 млн, тоді як у 2019 році чистий приплив склав $5,86 млрд відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року.