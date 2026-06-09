EBA назвала три схеми, якими тіньовий бізнес краде у державі мільярди щороку

Понад 40% української економіки працює "в тіні" - і під час повномасштабної війни через послаблення державного контролю ситуація лише загострюється.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації (EBA) Анна Дерев'янко.

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Від тіньової конкуренції потерпають не лише ритейл, паливний і тютюновий ринки, а й медицина, фармацевтика, енергетика та ринок електротоварів

не лише ритейл, паливний і тютюновий ринки, а й медицина, фармацевтика, енергетика та ринок електротоварів Найпоширенішими проявами тіньової економіки залишаються контрабанда, податкові "скрутки" та виплата зарплат у конвертах

залишаються контрабанда, податкові "скрутки" та виплата зарплат у конвертах Слабкі державні інституції створюють умови для розвитку ухилення від податків, вважають у EBA

Скільки економіки "в тіні"

За оцінкою асоціації, сьогодні в тіньовому секторі перебуває понад 40-45% валового внутрішнього продукту України. Під час повномасштабної війни ця проблема не зникла, а в окремих сферах навіть посилилася.

Посилити боротьбу з тіньовою економікою без додаткового тиску на легальний бізнес, закликає асоціація.

За словами представниці бізнес-спільноти, традиційні "сірі" сектори економіки продовжують функціонувати, але до них активно приєднуються нові.

Які потерпілі галузі найбільше

Раніше "сірі" схеми були характерні переважно для ритейлу, тютюнового ринку та сфери пального. Тепер до них додалися нові галузі:

медицина та фармацевтика;

енергетика;

ринок електротоварів.

"Бізнес, який працює чесно, зазнає значних збитків через недобросовісну конкуренцію. Тінь не лише позбавляє бюджет надходжень, але й руйнує нормальні ринкові умови", - наголосила Анна Дерев'янко.

Як саме ухиляються від податків

Три найпоширеніші схеми:

контрабанда товарів;

"скрутки" - махінації з податковими накладними, які можуть занижувати суми податків;

виплата зарплати у конвертах - без офіційного оформлення.

Саме ці механізми дозволяють "сірому" бізнесу пропонувати нижчі ціни та витісняти легальних гравців.

Що пропонує EBA

Оцінка EBA узгоджується з даними МВФ та українських аналітичних центрів, які традиційно фіксують рівень тіньової економіки в Україні в діапазоні 30–50% ВВП залежно від методології.

EBA закликає владу посилити зусилля з детінізації, зокрема через цифровізацію контролю, справедливе застосування перевірок та зменшення податкового навантаження на легальний бізнес, щоб вивести економіку з тіні без додаткового тиску на добросовісних підприємців.