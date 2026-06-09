EBA назвала три схемы, которыми теневой бизнес ворует у государства миллиарды ежегодно
Более 40% украинской экономики работает "в тени" - и во время полномасштабной войны из-за ослабления государственного контроля ситуация только обостряется.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации (EBA) Анна Деревянко.
Главное:
- От теневой конкуренции страдают не только ритейл, топливный и табачный рынки, но и медицина, фармацевтика, энергетика и рынок электротоваров
- Самыми распространенными проявлениями теневой экономики остаются контрабанда, налоговые "скрутки" и выплата зарплат в конвертах
- Слабые государственные институты создают условия для развития уклонения от налогов, считают в EBA
Сколько экономики "в тени"
По оценке ассоциации, сегодня в теневом секторе находится более 40-45% валового внутреннего продукта Украины. Во время полномасштабной войны эта проблема не исчезла, а в отдельных сферах даже усилилась.
Усилить борьбу с теневой экономикой без дополнительного давления на легальный бизнес, призывает ассоциация.
По словам представительницы бизнес-сообщества, традиционные "серые" сектора экономики продолжают функционировать, но к ним активно присоединяются новые.
Какие пострадавшие отрасли больше всего
Ранее "серые" схемы были характерны преимущественно для ритейла, табачного рынка и сферы топлива. Теперь к ним добавились новые отрасли:
- медицина и фармацевтика;
- энергетика;
- рынок электротоваров.
"Бизнес, который работает честно, несет значительные убытки из-за недобросовестной конкуренции. Тень не только лишает бюджет поступлений, но и разрушает нормальные рыночные условия", - отметила Анна Деревянко.
Как именно уклоняются от налогов
Три самые распространенные схемы:
- контрабанда товаров;
- "скрутки" - махинации с налоговыми накладными, которые могут занижать суммы налогов;
- выплата зарплаты в конвертах - без официального оформления.
Именно эти механизмы позволяют "серому" бизнесу предлагать более низкие цены и вытеснять легальных игроков.
Что предлагает EBA
Оценка EBA согласуется с данными МВФ и украинских аналитических центров, которые традиционно фиксируют уровень теневой экономики в Украине в диапазоне 30-50% ВВП в зависимости от методологии.
EBA призывает власти усилить усилия по детенизации, в частности через цифровизацию контроля, справедливое применение проверок и уменьшение налоговой нагрузки на легальный бизнес, чтобы вывести экономику из тени без дополнительного давления на добросовестных предпринимателей.
Напомним, по оценкам экспертов, в 2010-2021 годах уровень теневой экономики в Украине колебался в пределах 28-36% ВВП, то есть примерно треть экономики страны находилась вне официального сектора.