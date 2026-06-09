EBA назвала три схемы, которыми теневой бизнес ворует у государства миллиарды ежегодно

Более 40% украинской экономики работает "в тени" - и во время полномасштабной войны из-за ослабления государственного контроля ситуация только обостряется.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации (EBA) Анна Деревянко.

Главное:

От теневой конкуренции страдают не только ритейл, топливный и табачный рынки, но и медицина, фармацевтика, энергетика и рынок электротоваров

не только ритейл, топливный и табачный рынки, но и медицина, фармацевтика, энергетика и рынок электротоваров Самыми распространенными проявлениями теневой экономики остаются контрабанда, налоговые "скрутки" и выплата зарплат в конвертах

остаются контрабанда, налоговые "скрутки" и выплата зарплат в конвертах Слабые государственные институты создают условия для развития уклонения от налогов, считают в EBA

Сколько экономики "в тени"

По оценке ассоциации, сегодня в теневом секторе находится более 40-45% валового внутреннего продукта Украины. Во время полномасштабной войны эта проблема не исчезла, а в отдельных сферах даже усилилась.

Усилить борьбу с теневой экономикой без дополнительного давления на легальный бизнес, призывает ассоциация.

По словам представительницы бизнес-сообщества, традиционные "серые" сектора экономики продолжают функционировать, но к ним активно присоединяются новые.

Какие пострадавшие отрасли больше всего

Ранее "серые" схемы были характерны преимущественно для ритейла, табачного рынка и сферы топлива. Теперь к ним добавились новые отрасли:

медицина и фармацевтика;

энергетика;

рынок электротоваров.

"Бизнес, который работает честно, несет значительные убытки из-за недобросовестной конкуренции. Тень не только лишает бюджет поступлений, но и разрушает нормальные рыночные условия", - отметила Анна Деревянко.

Как именно уклоняются от налогов

Три самые распространенные схемы:

контрабанда товаров;

"скрутки" - махинации с налоговыми накладными, которые могут занижать суммы налогов;

выплата зарплаты в конвертах - без официального оформления.

Именно эти механизмы позволяют "серому" бизнесу предлагать более низкие цены и вытеснять легальных игроков.

Что предлагает EBA

Оценка EBA согласуется с данными МВФ и украинских аналитических центров, которые традиционно фиксируют уровень теневой экономики в Украине в диапазоне 30-50% ВВП в зависимости от методологии.

EBA призывает власти усилить усилия по детенизации, в частности через цифровизацию контроля, справедливое применение проверок и уменьшение налоговой нагрузки на легальный бизнес, чтобы вывести экономику из тени без дополнительного давления на добросовестных предпринимателей.