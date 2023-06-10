Є жертви та багато постраждалих. Гуменюк розповіла деталі атаки на Одесу та область

"Внаслідок влучання частини БпЛА, під час його збиття, відбулась пожежа в багатоповерхівці в одному з районів Одеси, в житловому будинку", - розповіла Гуменюк.

В ефірі телемарафону вона відзначила, що внаслідок падіння уламків на багатоповерхівку загинули троє людей. Наразі відомо про 26 постраждалих цивільних, які отримали різного роду травмування та пошкодження через вибухову хвилю. Серед поранених є двоє дітей і вагітна жінка.

Також Гуменюк повідомила, що по узбережжю Одеської області був завданий ракетний удар. За її словами, сили ППО знищили дві ракети окупантів, ще одна вдарила по узбережжю.

"Відбулось влучання ракети в рекреаційну зону Одеської області, де також спалахнула пожежа під час бойової роботи, коли збивали інші ракети. Є троє постраждалих, пожежі, а також руйнування приватних будинків", - додала вона.

Гуменюк закликала українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оскільки ворог немає успіхів на фронті, тому буде атакувати тилові регіони.

Оновлено

Одеська ОВА повідомила, що росіяни атакували Білгород-Дністровський район. Вибуховою хвилею було пошкоджено житлові будинки, постраждали 10 людей.

Нічна атака

Росія в ніч на 10 червня вкотре атакувала Україну. Ворог випустив іранські дрони-камікадзе та ракети. Вибухи чули в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській областях.

В Одесі через падіння уламків збитого дрона спалахнула пожежа у багатоповерхівці. Військові повідомили, що троє осіб загинули.

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