Есть жертвы и много пострадавших. Гуменюк рассказала детали атаки на Одессу и область

"В результате падения обломков вспыхнул пожар в одной из квартир, три человека погибли. Сейчас известно, что 26 человек получили разного рода травмы и повреждения в результате взрывной волны. Среди них двое детей и беременная женщина", - заявила спикер.

Также Гуменюк сообщила, что по побережью Одесской области был нанесен ракетный удар. По ее словам, две ракеты оккупантов уничтожили силы ПВО, еще одна ударила по побережью.

"В результате разлета обломков и взрывной волны повреждены жилые дома. Три человека получили ранения", - добавила она.

Гуменюк призвала украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги, поскольку враг не имеет успехов на фронте, поэтому будет атаковать тыловые регионы.

Ночная атака

Россия в ночь на 10 июня в очередной раз атаковала Украину. Враг выпустил иранские дроны-камикадзе и ракеты. Взрывы слышали в Одесской, Николаевской, Днепропетровской областях.

В Одесской области из-за падения обломков сбитого дрона вспыхнул пожар в многоэтажке. Военные сообщили, что три человека погибли.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.