"Є затверджений план". Зеленський уточнив амбітну заяву про дрони-перехоплювачі

Виробництво дронів-перехоплювачів в Україні

Нагадаємо, за словами президента Володимира Зеленського, Україна цього року планує виготовити сотні тисяч дронів-перехоплювачів. Адже кількість збитих російських "Шахедів" невпинно буде зростати.

За його словами, виробництво дронів-перехоплювачів вже розпочалося. Вони мають різну ціну та різні спроможності. Загалом питання виробництва становить 6 млрд доларів.

Сьогодні Зеленський заявив, що поставив завдання для виробників дронів - Україна повинна мати можливість застосувати щонайменше 1000 перехоплювачів на добу.

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