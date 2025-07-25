"Есть утвержденный план". Зеленский уточнил амбициозное заявление о дронах-перехватчиках

Производство дронов-перехватчиков в Украине

Напомним, по словам президента Владимира Зеленского, Украина в этом году планирует изготовить сотни тысяч дронов-перехватчиков. Ведь количество сбитых российских "Шахедов" неуклонно будет расти.

По его словам, производство дронов-перехватчиков уже началось. Они имеют разную цену и различные способности. В целом вопрос производства составляет 6 млрд долларов.

Сегодня Зеленский заявил, что поставил задачу для производителей дронов - Украина должна иметь возможность применить не менее 1000 перехватчиков в сутки.

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