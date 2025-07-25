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"Есть утвержденный план". Зеленский уточнил амбициозное заявление о дронах-перехватчиках

Пятница 25 июля 2025 20:47
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"Есть утвержденный план". Зеленский уточнил амбициозное заявление о дронах-перехватчиках Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

У Украины есть утвержденный план - применять против вражеских беспилотников 500-1000 дронов-перехватчиков в сутки. Однако это непросто реализовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Как рассказал Зеленский, на Ставке верховного главнокомандующего, министр обороны Денис Шмыгаль доложил о поступлении помощи от партнеров.

Как отметил президент, "обеспечиваем надежное движение оружия для украинских воинов".

"Я поручил готовить Технологическую ставку, и именно по дронам. Есть утвержденный план - выйти на количество 500-1000 перехватчиков в сутки, это очень непросто. В сутки в определенный срок, и это персональная ответственность всех привлеченных наших должностных лиц", - уточнил Зеленский.

Производство дронов-перехватчиков в Украине

Напомним, по словам президента Владимира Зеленского, Украина в этом году планирует изготовить сотни тысяч дронов-перехватчиков. Ведь количество сбитых российских "Шахедов" неуклонно будет расти.

По его словам, производство дронов-перехватчиков уже началось. Они имеют разную цену и различные способности. В целом вопрос производства составляет 6 млрд долларов.

Сегодня Зеленский заявил, что поставил задачу для производителей дронов - Украина должна иметь возможность применить не менее 1000 перехватчиков в сутки.

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