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Є запит у суспільства. Шуляк про ідею позбавлення мандатів депутатів ОПЗЖ

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Україна, Понеділок 12 грудня 2022 09:09
Є запит у суспільства. Шуляк про ідею позбавлення мандатів депутатів ОПЗЖ Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч, Наталія Гурковська

Позбавлення мандатів депутатів забороненої в Україні партії ОПЗЖ наразі фігурує у переліку запитів суспільства. Але чинне законодавство не дозволяє цього зробити.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

"Сьогодні є такий запит у суспільства, але є і чинне законодавство, яке не дозволяє це зробити", - розповіла вона.

Тому, на думку Шуляк, законним способом треба розглядати таку можливість - але з урахуванням усіх особливостей, і на місцевому рівні також.

"Бо не можна в одному місці залишати депутатів проросійських сил, а в іншому місці їх позбуватися", - вважає голова партії "Слуга народу".

Як повідомлялось, Восьмий апеляційний адміністративний суд міста Львова заборонив діяльності партії "Опозиційна платформа - За життя" на території України. Все майно політсили буде передано у власність держави.

Нагадаємо, раніше рішеннями цього суду були заборонені "Опозиційний блок", Соціалістична партія, "Наші", партія "Соціалісти", "Блок Володимира Сальдо", "Держава", партія "Справедливості і розвитку".

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