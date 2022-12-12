Є запит у суспільства. Шуляк про ідею позбавлення мандатів депутатів ОПЗЖ

Позбавлення мандатів депутатів забороненої в Україні партії ОПЗЖ наразі фігурує у переліку запитів суспільства. Але чинне законодавство не дозволяє цього зробити.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

"Сьогодні є такий запит у суспільства, але є і чинне законодавство, яке не дозволяє це зробити", - розповіла вона.

Тому, на думку Шуляк, законним способом треба розглядати таку можливість - але з урахуванням усіх особливостей, і на місцевому рівні також.

"Бо не можна в одному місці залишати депутатів проросійських сил, а в іншому місці їх позбуватися", - вважає голова партії "Слуга народу".