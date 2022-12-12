Есть запрос у общества. Шуляк об идее лишения мандатов депутатов ОПЗЖ

Лишение мандатов депутатов запрещенной в Украине партии ОПЗЖ сейчас фигурирует в перечне запросов общества. Но действующее законодательство не позволяет этого сделать.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

"На сегодняшний день есть такой запрос у общества, но есть и действующее законодательство, которое не позволяет это сделать", - рассказала она.

Поэтому, по мнению Шуляк, законным способом нужно рассматривать такую возможность - но с учетом всех особенностей, и на местном уровне тоже.

"Потому что нельзя в одном месте оставлять депутатов пророссийских сил, а в другом месте от них избавляться", - считает глава партии "Слуга народа".