Есть запрос у общества. Шуляк об идее лишения мандатов депутатов ОПЗЖ
Лишение мандатов депутатов запрещенной в Украине партии ОПЗЖ сейчас фигурирует в перечне запросов общества. Но действующее законодательство не позволяет этого сделать.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.
"На сегодняшний день есть такой запрос у общества, но есть и действующее законодательство, которое не позволяет это сделать", - рассказала она.
Поэтому, по мнению Шуляк, законным способом нужно рассматривать такую возможность - но с учетом всех особенностей, и на местном уровне тоже.
"Потому что нельзя в одном месте оставлять депутатов пророссийских сил, а в другом месте от них избавляться", - считает глава партии "Слуга народа".
Как сообщалось, восьмой апелляционный административный суд города Львова запретил деятельности партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" на территории Украины. Все имущество политсилы будет передано в собственность государства.
Напомним, ранее решениями этого суда были запрещены "Оппозиционный блок", Социалистическая партия, "Наши", партия "Социалисты", "Блок Владимира Сальдо", "Держава", партия "Справедливости и развития".
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