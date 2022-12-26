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Є загрози, які маємо усунути. Зеленський провів спецнараду з енергетики

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Київ, Понеділок 26 грудня 2022 22:26
Є загрози, які маємо усунути. Зеленський провів спецнараду з енергетики Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Україна готує енергетичну систему до наступного року, та не лише до зимових місяців. Є загрози, які мають бути усунені найближчим часом.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Сьогодні я провів спеціальну нараду з урядовцями щодо ситуації в енергетиці та інфраструктурі. Готуємося до наступного року – і не лише до зимових місяців. Є загрози, які маємо усунути. Є кроки, які мають бути зроблені. І держава їх обов’язково зробить", – зазначив Зеленський.

За його словами, дефіцити в енергосистемі зберігаються, відключення продовжуються. Цього вечора у різних регіонах України близько 9 мільйонів людей відключено. Але кількість та тривалість відключень поступово скорочується.

Раніше ми писали, що електрикам вдалося перерозподілити електроенергію, тому всі райони Києва мають періодичні включення світла. Але аварійні відключення та ремонти продовжаться.

Крім того, у Києві та низці регіонів поступово покращується ситуація з енергопостачанням. Наразі столиця вже близька до планових графіків.

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Володимир Зеленський Служба безпеки України Електроенергія
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