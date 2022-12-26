Екстрені вимкнення продовжаться. У YASNO розповіли про ситуацію зі світлом у Києві

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора компанії YASNO Сергія Коваленка.

Поки триватимуть ремонти, екстрені відключення триватимуть. На жаль, ще ні генерація, ні мережі поки що не дозволяють перейти до чітких графіків.

"Що важливо розуміти: після останніх обстрілів на правому березі Києва з'явилися гостродефіцитні вузли передачі електроенергії. Їхня сукупна пропускна можливість складає більше половини споживання всієї столиці - саме стільки ж до п'ятниці недоотримували жителі правого берега. Через високе споживання довелося відключати всі три групи правобережного та північного району міста", - зазначив Коваленко.

За його словами, у столиці застосовано тимчасові обхідні схеми, які дозволили на вихідні суттєво знизити цей дефіцит. Але це тимчасові схеми, які не дозволяють поки що повернутися до стабілізаційних графіків.

Ще одна причина частих відключень зараз – це локальне зношування автоматики.

Коли після тривалих відключень світло подають, всі починають його вживати надмірно. Захищаючи мережі від перевантажень, спрацьовують запобіжники і відключаються автомати. Але поки користувачі не подадуть заявку, диспетчери про це не знають. У той же час ремонтувати такі аварії можливо тільки тоді, коли на лініях напруга, тому доводиться чекати на наступну подачу електроенергії", - додав генеральний директор.