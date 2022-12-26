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Есть угрозы, которые должны устранить. Зеленский провел спецсовещание по энергетике

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Киев, Понедельник 26 декабря 2022 22:26
Есть угрозы, которые должны устранить. Зеленский провел спецсовещание по энергетике Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Украина готовит энергетическую систему к следующему году, и не только к зимним месяцам. Есть угрозы, которые должны быть устранены в ближайшее время.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Сегодня я провел специальное совещание с чиновниками по ситуации в энергетике и инфраструктуре. Готовимся к следующему году – и не только к зимним месяцам. Есть угрозы, которые должны быть устранены. Есть шаги, которые должны быть сделаны. И государство их обязательно сделает", - отметил Зеленский.

По его словам, дефициты в энергосистеме сохраняются, отключения продолжаются. На этот вечер в разных регионах Украины около 9 миллионов человек отключены. Но количество и продолжительность отключений постепенно сокращается.

Ранее мы писали, что электрикам удалось перераспределить электроэнергию, так что все районы Киева имеют периодические включения света. Но аварийные отключения и ремонты продолжатся.

Кроме того, в Киеве и ряде регионов постепенно улучшается ситуация с энергоснабжением. Сейчас столица уже близка к плановым графикам.

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