Есть угрозы, которые должны устранить. Зеленский провел спецсовещание по энергетике

Украина готовит энергетическую систему к следующему году, и не только к зимним месяцам. Есть угрозы, которые должны быть устранены в ближайшее время.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение .

"Сегодня я провел специальное совещание с чиновниками по ситуации в энергетике и инфраструктуре. Готовимся к следующему году – и не только к зимним месяцам. Есть угрозы, которые должны быть устранены. Есть шаги, которые должны быть сделаны. И государство их обязательно сделает", - отметил Зеленский.

По его словам, дефициты в энергосистеме сохраняются, отключения продолжаются. На этот вечер в разных регионах Украины около 9 миллионов человек отключены. Но количество и продолжительность отключений постепенно сокращается.