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Есть угроза затопления. В Черниговской области объявлен красный уровень опасности

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Черниговская область, Вторник 31 января 2023 09:57
Есть угроза затопления. В Черниговской области объявлен красный уровень опасности Фото: в Черниговской области объявлен красный уровень гидрологической опасности (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Черниговской области с 31 января по 2 февраля будет сохраняться тяжелая гидрологическая ситуация. Синоптики предупреждают о затоплении поймы и жилых домов ряда сел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Метеорологи также предупреждают о нарушении транспортного сообщения с отдельными приречными селами Черниговской области вдоль Верхнего Днепра.

В связи с чем в регионе объявлен красный уровень опасности.

Кроме того, с 31 января по 2 февраля на участке реки Десны в районе населенных пунктов Новгород-Северский - Макошино будет происходить дальнейшее усиление ледовых явлений, поэтому возможны резкие колебания уровней воды до 0,1 - 0,2 м в сутки.

В связи с этим ожидается увеличение затопления поймы и нарушение транспортного сообщения с населенными пунктами вдоль Десны. Также на реке Снов из-за подъема уровня воды ожидается ее перелив через автодорогу местного значения в Корюковском районе Черниговской области.

Напомним, ранее в соцсетях распространяется информация, что Киев якобы может затопить. Однако, по данным синоптиков, для Киева пока нет угрозы негативных последствий и затопления.

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Гидрометцентр Черниговская область
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