Є загроза терактів. Усі військові бази США перевели в підвищену готовність

Представник США розповів, що наразі на всіх американських військових базах запроваджено рівень загрози Bravo. Це означає, що існує підвищена або більш передбачувана загроза терористичної активності, але без конкретних даних про місце і час атаки.

Рівень Bravo - це передостанній рівень. Вище нього тільки Charlie (коли є конкретні дані про підготовку нападу або він імовірний) і Delta (коли атака вже сталася або неминуча).

На практиці запровадження рівня Bravo зазвичай призводить до таких заходів: