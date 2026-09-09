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Є загиблі та постраждалі серед цивільних: РФ атакувала КПП на кордоні з Молдовою

07:38 09.09.2026 Ср
1 хв
Дрони влучили по інфраструктурі та прилеглій території
aimg Катерина Коваль
Фото: наслідки російської атаки на пропускний пункт "Старокозаче" (t.me/DPSUkr)

Уночі 9 вересня Росія атакувала ударними дронами міжнародний пункт пропуску "Старокозаче" на кордоні з Молдовою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної прикордонної служби України.

Безпілотники влучили по інфраструктурі пункту пропуску та прилеглій території, унаслідок чого виникли пожежі.

Серед цивільного населення, яке перебувало поблизу, є загиблі та постраждалі.

Оформлення громадян і транспортних засобів на цьому напрямку кордону наразі тимчасово призупинено. Про ситуацію вже поінформували молдовську сторону.

Нагадаємо, це не перша атака Росії на прикордонну інфраструктуру Одещини - раніше ворог уже атакував КПП "Орлівка" на кордоні з Румунією, унаслідок чого пункт пропуску тимчасово припиняв роботу.

Крім того, у ДПСУ раніше роз'яснювали інші нюанси перетину кордону - зокрема, чи потрібна відмітка про перетин кордону та які правила виїзду до ЄС діють для різних категорій громадян на тлі атак ворога на прикордонну інфраструктуру.

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