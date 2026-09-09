Є загиблі та постраждалі серед цивільних: РФ атакувала КПП на кордоні з Молдовою

Нагадаємо, це не перша атака Росії на прикордонну інфраструктуру Одещини - раніше ворог уже атакував КПП "Орлівка" на кордоні з Румунією, унаслідок чого пункт пропуску тимчасово припиняв роботу.

Крім того, у ДПСУ раніше роз'яснювали інші нюанси перетину кордону - зокрема, чи потрібна відмітка про перетин кордону та які правила виїзду до ЄС діють для різних категорій громадян на тлі атак ворога на прикордонну інфраструктуру.