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Есть погибшие и пострадавшие среди гражданских: РФ атаковала КПП на границе с Молдовой

07:38 09.09.2026 Ср
1 мин
Дроны попали по инфраструктуре и прилегающей территории
aimg Екатерина Коваль
Фото: последствия российской атаки на пропускной пункт "Старокозаче" (t.me/DPSUkr)

Ночью 9 сентября Россия атаковала ударными дронами международный пункт пропуска "Староказаче" на границе с Молдовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной пограничной службы Украины.

Беспилотники попали по инфраструктуре пункта пропуска и прилегающей территории, в результате чего возникли пожары.

Среди находившегося поблизости гражданского населения есть погибшие и пострадавшие.

Оформление граждан и транспортных средств на этом направлении границы временно приостановлено. О ситуации уже проинформировали молдавскую сторону.

Напомним, это не первая атака России на пограничную инфраструктуру Одесщины – ранее враг уже атаковал КПП "Орловка" на границе с Румынией, в результате чего пункт пропуска временно прекращал работу.

Кроме того, в ГНСУ ранее разъясняли другие нюансы пересечения границы - в частности, нужна ли отметка о пересечении границы и какие правила выезда в ЕС действуют для разных категорий граждан на фоне атак врага на пограничную инфраструктуру.

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