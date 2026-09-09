Есть погибшие и пострадавшие среди гражданских: РФ атаковала КПП на границе с Молдовой

Напомним, это не первая атака России на пограничную инфраструктуру Одесщины – ранее враг уже атаковал КПП "Орловка" на границе с Румынией, в результате чего пункт пропуска временно прекращал работу.

Кроме того, в ГНСУ ранее разъясняли другие нюансы пересечения границы - в частности, нужна ли отметка о пересечении границы и какие правила выезда в ЕС действуют для разных категорий граждан на фоне атак врага на пограничную инфраструктуру.